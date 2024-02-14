МИД: Россия приостановила выплату взносов в Арктический совет

В ведомстве уточнили, что ждут возобновления совместных проектов, затрагивающих «важные для всех арктических государств вопросы». В их числе: сохранение экосистемы Заполярья, проведение исследований, включая морские научные экспедиции, а также повышение качества жизни и благосостояния населения Крайнего Севера, включая коренные народы.
Арктический совет был учрежден в 1996 году. В него входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Председатель организации меняется каждые два года.
В марте 2023 года власти России скорректировали подход к международному сотрудничеству на Севере. Из Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года убрали упоминание Арктического совета. МИД РФ не исключил выхода России из совета.
Лаура Кеффер