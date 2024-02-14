Ростов-на-Дону 14 февраля отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Как рассказывают эксперты ростовского патриотического общественного движения «Дороги славы — наша история», в июле 1942 года гитлеровцы вновь развернули массированное наступление на Кубань и Кавказ. 24 июля 1942 года в Ростов вошли части 17-й гитлеровской армии вермахта. Город вновь оказался под властью оккупантов более чем на полгода.