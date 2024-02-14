Ростов-на-Дону 14 февраля отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Памятные акции: возложение цветов к памятникам военной истории, уроки мужества, выставки и экскурсии проходят во всех учебных заведениях города, библиотеках и Домах культуры.
Накануне в донской столице провели торжественную церемонию приема школьников в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а воспитанников детских садов — в ряды «Маленьких патриотов». Церемония состоялась в лицее № 11.
Как сообщили в администрации города, посвящение прошли 110 юных новобранцев.
Напомним, 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был повторно и окончательно освобожден от фашистов.
Первый раз, осенью 1941 года, Ростов был оккупирован всего неделю. И эти дни запомнились местному населению кровавыми убийствами мирных жителей.
Как рассказывают эксперты ростовского патриотического общественного движения «Дороги славы — наша история», в июле 1942 года гитлеровцы вновь развернули массированное наступление на Кубань и Кавказ. 24 июля 1942 года в Ростов вошли части 17-й гитлеровской армии вермахта. Город вновь оказался под властью оккупантов более чем на полгода.
Бои в феврале шли жестокие. Фашисты не желали терять контроль над крупным, стратегически важным центром. Освобождение города советскими войсками представляло собой сложную и стоившую многих человеческих жизней операцию.
14 февраля части советской 28-й армии под командованием генерала Василия Герасименко окончательно освободили Ростов-на-Дону от захватчиков.