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Кино, ТВ, музыкальные клипы. Узбекистан и Индия определили еще одну сферу для сотрудничества

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Совместные кино- и ТВ проекты обсудили на встрече в Дели посол Узбекистана в Индии Сардор Рустамбаев и ректор Университета медиа и искусств, руководитель студии Marwah Studious Сандип Марва, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Reuters

Стороны договорились об организации в этом году творческих туров популярных продюсеров и сценаристов индийского кино в Узбекистан, подготовке сценариев к новым фильмам и изучении локаций для проведения съемочных работ, передает «Дунё».

Исходя из близости и схожести обычаев, ценностей и традиций двух народов, совместные съемки художественных фильмов, подготовка телепередач, производство музыкальных клипов будут служить укреплению взаимопонимания и межкультурному обмену, отметили на встрече.

Кроме того, подобные проекты важны, в том числе для дальнейшей активизации взаимного потока туристов.

Стороны особое внимание уделили текущему состоянию сотрудничества между Университетом медиа и искусств, студией Marwah Studious и родственными организациями Узбекистана и перспективам его развития. Было отмечено, что привлечение молодежи к совместным образовательным программам, реализация совместных проектов с участием популярных узбекских и индийских мастеров искусства и кино принесут одинаковую пользу и Узбекистану, и Индии.