Кино, ТВ, музыкальные клипы. Узбекистан и Индия определили еще одну сферу для сотрудничества

Стороны особое внимание уделили текущему состоянию сотрудничества между Университетом медиа и искусств, студией Marwah Studious и родственными организациями Узбекистана и перспективам его развития. Было отмечено, что привлечение молодежи к совместным образовательным программам, реализация совместных проектов с участием популярных узбекских и индийских мастеров искусства и кино принесут одинаковую пользу и Узбекистану, и Индии.