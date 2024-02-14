Кино, ТВ, музыкальные клипы. Узбекистан и Индия определили еще одну сферу для сотрудничества

Стороны договорились об организации в этом году творческих туров популярных продюсеров и сценаристов индийского кино в Узбекистан, подготовке сценариев к новым фильмам и изучении локаций для проведения съемочных работ, передает «Дунё».
Исходя из близости и схожести обычаев, ценностей и традиций двух народов, совместные съемки художественных фильмов, подготовка телепередач, производство музыкальных клипов будут служить укреплению взаимопонимания и межкультурному обмену, отметили на встрече.
Кроме того, подобные проекты важны, в том числе для дальнейшей активизации взаимного потока туристов.
Стороны особое внимание уделили текущему состоянию сотрудничества между Университетом медиа и искусств, студией Marwah Studious и родственными организациями Узбекистана и перспективам его развития. Было отмечено, что привлечение молодежи к совместным образовательным программам, реализация совместных проектов с участием популярных узбекских и индийских мастеров искусства и кино принесут одинаковую пользу и Узбекистану, и Индии.