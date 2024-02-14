Путин подписал закон о борьбе с «наливайками»

Так, закон запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в них этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями госстандартов и техрегламентов. Также запрещается использовать наименования, которые вводят потребителей в заблуждение относительно вида продукта и его состава. Это делается, чтобы предотвратить массовые отравления суррогатным алкоголем, таким как «Мистер Сидр».