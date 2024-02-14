Китай поддержал Россию по Украине в ООН

Ранее китайский дипломат призвал возобновить мирные переговоры по Украине «как можно скорее». «Переговоры должны быть возобновлены как можно скорее. Победителей в конфликте или войне нет. Мир не может быть достигнут отправкой вооружений на поле боя», — призвал он во время заседания Совбеза ООН.