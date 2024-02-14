В Башкирии примут закон о ликвидации скотомогильников

В Башкирии запрещается создание новых скотомогильников. Эксплуатировать имеющиеся, где захоронены умеренно опасные биологические отходы, можно будет до 1 января 2030 года. Старые скотомогильники подлежат ликвидации в течение 25 лет.
Одной из задач законопроекта является предупреждение распространения опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных.
«Скотомогильники являются, по сути, крупным резервуаром инфекций. Постепенно мы будем отказываться от них и переходить на другие, более современные методы обращения с опасными биологическими отходами», — рассказал председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.
Всего в республике сегодня насчитывается 877 действующих скотомогильников. Практически все они представляют собой защищенные биотермические ямы, конструкция которых исключает взаимодействие отходов с почвой и грунтовыми водами.