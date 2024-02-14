В Башкирии примут закон о ликвидации скотомогильников

«Скотомогильники являются, по сути, крупным резервуаром инфекций. Постепенно мы будем отказываться от них и переходить на другие, более современные методы обращения с опасными биологическими отходами», — рассказал председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.