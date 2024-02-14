Минобороны отработало активную оборону на юго-западе Беларуси

В Министерстве обороны сообщили об активной отработке обороны в юго-западной части страны.
Соответствующие мероприятия проходили на учебном объекте Минобороны «Узел сопротивления» на базе Кобринского укрепрайона. В отработке активной обороны юго-запада были задействованы военнослужащие 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
— Были проведены тактические занятия, — прокомментировали в пресс-службе.
В частности, сообщается об отработке белорусскими военнослужащими задач ведения активной обороны удерживаемых позиций с использованием артиллерии и БПЛА.