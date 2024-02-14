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Минобороны отработало активную оборону на юго-западе Беларуси

Армия Беларуси отработала активную оборону на юго-западе страны.
Источник: Олег Некало | «Ваяр»

В Министерстве обороны сообщили об активной отработке обороны в юго-западной части страны.

Соответствующие мероприятия проходили на учебном объекте Минобороны «Узел сопротивления» на базе Кобринского укрепрайона. В отработке активной обороны юго-запада были задействованы военнослужащие 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

— Были проведены тактические занятия, — прокомментировали в пресс-службе.

В частности, сообщается об отработке белорусскими военнослужащими задач ведения активной обороны удерживаемых позиций с использованием артиллерии и БПЛА.