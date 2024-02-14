Госсекретарь США поговорил с осужденным в России за шпионаж Уиланом

«Каждый день мы продолжаем активно прилагать усилия, чтобы вернуть Пола домой. И это будет продолжаться до тех пор, пока он, Эван Гершкович и все другие неправомерно задержанные американцы не вернутся к своим близким», — сказал Блинкен.