Путин подписал закон о запрете увольнять одну категорию россиян

В Госдуме сообщили, что с призывом принять этот закон к депутатам регулярно обращались избиратели. Депутат Госдумы Михаил Романов подчеркивал, что речь в документе необязательно будет идти о родителях. «Это могут быть старшие родственники (бабушка и дедушка), являющиеся работающими пенсионерами, братья и сестры с обеих сторон», — пояснил он.