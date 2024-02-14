Рустам Минниханов прибыл в Иран с рабочим визитом

В первый день визита Минниханов планирует провести переговоры в Тегеране с официальными представителями правительства Ирана. Предвидятся встречи с министром нефти Ирана, сопредседателем российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Джавадом Оуджи, министром промышленности, рудников и торговли Ирана Аббасом Алиабади, заместителем министра иностранных дел Ирана, шерпой Ирана в БРИКС Махди Сафари и другими представителями. Во второй день поездки в городе Исфахане запланирована встреча с губернатором провинции Резой Мортазави.