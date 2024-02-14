Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Иран с рабочим визитом. В рамках этой поездки запланированы официальные встречи и деловые переговоры в столице Тегеране и городе Исфахане. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.
В первый день визита Минниханов планирует провести переговоры в Тегеране с официальными представителями правительства Ирана. Предвидятся встречи с министром нефти Ирана, сопредседателем российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Джавадом Оуджи, министром промышленности, рудников и торговли Ирана Аббасом Алиабади, заместителем министра иностранных дел Ирана, шерпой Ирана в БРИКС Махди Сафари и другими представителями. Во второй день поездки в городе Исфахане запланирована встреча с губернатором провинции Резой Мортазави.
В Торгово-промышленной палате Исфахана состоится межрегиональный деловой форум «Исфахан-Татарстан», где представители государственных структур и деловых кругов ведущих регионов двух стран, Ирана и России, представят торгово-экономический и промышленный потенциал и обсудят возможности сотрудничества в гуманитарных областях.
Также в программе рабочего визита предусмотрено ознакомление с работой ряда иранских предприятий, успешно адаптировавшихся к условиям санкций западных стран. Внешнеторговый оборот между Россией и Ираном в 2022 году вырос на 15% и достиг рекордных показателей в размере 4,6 миллиарда долларов.
По предварительным данным за 11 месяцев 2023 года товарооборот между странами оценивается в 3,6 миллиарда долларов. Россия является главным инвестором и основным внешнеторговым партнером Ирана. Татарстан также вносит свой вклад в сотрудничество между Россией и Ираном.
Татарстан и Иран имеют большой потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества. Республика заинтересована в поставках грузовых автомобилей «КамАЗ», вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимической продукции и минеральных удобрений, нефтегазодобывающего оборудования и компрессоров, холодильной техники, продовольствия и товаров сельского хозяйства, а также медицинской и фармацевтической продукции.
Напомним, для решения проблемы с дефицитом кадров в Татарстане привлекут мигрантов.