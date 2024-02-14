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Госдума просит выдать учителям бесплатное жилье

Депутаты написали обращение к Мишустину о жилье по соцнайму для педагогов.

Депутаты Госдумы предложили правительству проработать вопросы выдачи жилья по соцнайму педагогам. Сейчас учителя тоже могут пользоваться таким правом, однако на деле им приходится стоять в многолетних очередях на новый дом.

В Госдуме хотят изменить этот механизм, а именно сделать так, чтобы нуждающиеся педагоги получали жилье вне очереди. Сейчас им доступны еще несколько привилегий: сокращенный рабочий день, удлиненный годовой оплачиваемый отпуск, а при непрерывной работе в 10 лет они могут отдыхать до года, досрочный выход на пенсию, дополнительное образование раз в три года.

Если педагог определяет себя как нуждающийся, он может претендовать на жилье по соцнайму. «Однако до настоящего времени конкретный механизм реализации указанного права педагогических работников не установлен», — отмечено в проекте обращения Госдумы в кабмин.

Как отметила член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова, из-за появления новых школ потребность в педагогах растет, особенно это касается сел и небольших городов. Чтобы увеличить приток в профессию, нужно ускорить выдачу новых домов педагогам, в частности, в небольших населенных пунктах, передает ПГ (18+) мнение парламентария.

Учителям в одном регионе России будут давать дополнительно по 20 тысяч рублей.

Эти деньги предназначены на аренду жилья.

закон