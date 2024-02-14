Госдума просит выдать учителям бесплатное жилье

В Госдуме хотят изменить этот механизм, а именно сделать так, чтобы нуждающиеся педагоги получали жилье вне очереди. Сейчас им доступны еще несколько привилегий: сокращенный рабочий день, удлиненный годовой оплачиваемый отпуск, а при непрерывной работе в 10 лет они могут отдыхать до года, досрочный выход на пенсию, дополнительное образование раз в три года.