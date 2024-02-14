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Ролик студентов из Казани про Путина показали на федеральном канале

Клип, который набрал больше двух миллионов просмотров, создали ребята из Конго, Южной Кореи, Азербайджана, Армении, Таджикистана и других стран.

Клип казанских студентов-иностранцев «Такого как Путин» показали в новостном блоке федерального канала «Россия 24».

Ведущий новостей Алексей Казаков рассказывал о вечеринке в одном из клубов Самары. Привычная обстановка, лазерное шоу, ритмичная музыка. Но в один момент на танцполе звучит набравший популярность перепетый студентами трек «Такого как Путин». Посетители клуба с первых нот узнают песню и начинают громко подпевать популярной мелодии, сообщает «KazanFirst».

После показали и оригинальный клип студентов, в котором участвовали ребята из шести стран. На данный момент видео продолжает набирать популярность и распространяется по социальным сетям и пабликам различных регионов и городов.

Ранее мы писали, что иностранные студенты из Татарстана создали ремикс и сняли клип на песню «Такого, как Путин». В клипе поют и снимаются студенты казанских вузов из Конго, Южной Кореи, Азербайджана, Армении, Таджикистана и других стран.

Путин Владимир
музыка