Ролик студентов из Казани про Путина показали на федеральном канале

Ранее мы писали, что иностранные студенты из Татарстана создали ремикс и сняли клип на песню «Такого, как Путин». В клипе поют и снимаются студенты казанских вузов из Конго, Южной Кореи, Азербайджана, Армении, Таджикистана и других стран.