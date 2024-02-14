Путин расширил полномочия регионов по борьбе с «наливайками»

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с «наливайками», документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать законом субъекта РФ требование об осуществлении розничной продажи и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях», — говорится в одном из дополнений к Федеральному закону.
Теперь регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.
Рассмотрение законопроекта о «наливайках» началось в декабре прошлого года. Одним из его авторов является первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, Константин Бахарев. В комментарии РИА Новости Крым он рассказал, что новый закон о запрете «наливаек» сохраняет право торговли спиртными напитками на розлив в вечернее и ночное время за ресторанами и исключает такую возможность для баров, кафе и «гибридных» заведений, которые устанавливают столики в торговых помещениях. При этом под запрет попадает и крепкий алкоголь, и пиво. Но нюансы будут определять региональные власти.
Закон о запрете «наливаек» в России был принят депутатами Государственной Думы в третьем чтении 1 февраля. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил, что у субъектов РФ уже есть право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции. Однако поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов с жалобами, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем. В результате, возле домов собираются асоциальные посетители: шум и беспорядки мешают людям спокойно жить.