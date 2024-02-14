Путин расширил полномочия регионов по борьбе с «наливайками»

Рассмотрение законопроекта о «наливайках» началось в декабре прошлого года. Одним из его авторов является первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, Константин Бахарев. В комментарии РИА Новости Крым он рассказал, что новый закон о запрете «наливаек» сохраняет право торговли спиртными напитками на розлив в вечернее и ночное время за ресторанами и исключает такую возможность для баров, кафе и «гибридных» заведений, которые устанавливают столики в торговых помещениях. При этом под запрет попадает и крепкий алкоголь, и пиво. Но нюансы будут определять региональные власти.