Бывший депутат, бизнесмен Ашир Бердыев из Бодайбо погиб в зоне спецоперации

В Бодайбо простились с бывшим депутатом думы, предпринимателем Аширом Бердыевым. Командир мотострелковой роты, гвардии старший сержант геройски погиб 25 января в зоне специальной военной операции. Мужчина имеет 11 различных наград, а также благодарность президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу администрации Бодайбо и района в соцсети «ВКонтакте» (12+).
Ашир Бердыев родился в 1972 году в Туркмении. После окончания школы он проходил срочную службу в Севастополе в бригаде морской пехоты в десантно-штурмовом батальоне. Мужчина работал инструктором по парашютно-десантной службе в авиаспортклубе.
Образование Ашир Бердыев получил в филиале Туркменского политехнического института по специальности «Химическая технология неорганических веществ». В 1995 году он переехал в Бодайбо и выбрал этот город для жизни и работы. Здесь он создал семью, собственное предприятие «Росстрой».
Добавим, что Ашир Бердыев прошел немало горячих точек за пределами страны. В 2022 году мужчина был награжден орденом Мужества за самоотверженность и героизм. В том же году он отправился добровольцев в зону СВО. После ранения Ашир Бердыев восстанавливался в госпитале, откуда сразу приехал в Бодайбо. Первым делом он побывал в гостях у учащихся городских школ, где рассказал детям о своей жизни, участии в военных действиях в Сирии и Ливии, в зоне спецоперации.
Администрация города и района выражает глубокие соболезнования родным и близким друзьям.