Бывший депутат, бизнесмен Ашир Бердыев из Бодайбо погиб в зоне спецоперации

Добавим, что Ашир Бердыев прошел немало горячих точек за пределами страны. В 2022 году мужчина был награжден орденом Мужества за самоотверженность и героизм. В том же году он отправился добровольцев в зону СВО. После ранения Ашир Бердыев восстанавливался в госпитале, откуда сразу приехал в Бодайбо. Первым делом он побывал в гостях у учащихся городских школ, где рассказал детям о своей жизни, участии в военных действиях в Сирии и Ливии, в зоне спецоперации.