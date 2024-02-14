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О намерении стать мэром Новосибирска заявила депутат горсовета Светлана Каверзина

Независимый депутат горсовета Светлана Каверзина заявила о намерении выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Новосибирска. Об этом она сказала в ходе тридцать второй сессии Совета депутатов Новосибирска седьмого созыва, которая состоялась в среду, 14 февраля.
Источник: Reuters

«Я заявляю, что буду выдвигать свою кандидатуру на пост мэра», — сказала Каверзина.

Напомним, в Новосибирске утвердили дату проведения конкурса по избранию мэра города — выборы пройдут 4 апреля 2024 года. Проект решения появился на официальном сайте Горсовета. Прием документов от кандидатов пройдёт с 1 по 15 марта с 9:00 до 17:00, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней.

В состав конкурсной комиссии будут предложены следующие кандидаты: Дмитрий Асанцев, Игорь Атякшев, Антон Тыртышный и Николай Тямин. Ранее мы писали о том, что Путин дал поручение разобраться с тарифами ЖКХ в Новосибирской области. Иван Быкадоров.