О намерении стать мэром Новосибирска заявила депутат горсовета Светлана Каверзина

«Я заявляю, что буду выдвигать свою кандидатуру на пост мэра», — сказала Каверзина.
Напомним, в Новосибирске утвердили дату проведения конкурса по избранию мэра города — выборы пройдут 4 апреля 2024 года. Проект решения появился на официальном сайте Горсовета. Прием документов от кандидатов пройдёт с 1 по 15 марта с 9:00 до 17:00, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней.
В состав конкурсной комиссии будут предложены следующие кандидаты: Дмитрий Асанцев, Игорь Атякшев, Антон Тыртышный и Николай Тямин. Ранее мы писали о том, что Путин дал поручение разобраться с тарифами ЖКХ в Новосибирской области. Иван Быкадоров.