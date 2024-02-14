О намерении стать мэром Новосибирска заявила депутат горсовета Светлана Каверзина

Независимый депутат горсовета Светлана Каверзина заявила о намерении выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Новосибирска. Об этом она сказала в ходе тридцать второй сессии Совета депутатов Новосибирска седьмого созыва, которая состоялась в среду, 14 февраля.