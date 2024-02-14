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В Новосибирске депутаты единогласно утвердили комиссию по выбору мэра

НОВОСИБИРСК, 14 февраля, ФедералПресс. Депутаты горсовета Новосибирска на сессии от 14 февраля выбрали и утвердили комиссию по выбору мэра. Участниками от горсовета стали четыре человека.
Источник: Reuters

«Проголосовали единогласно», — прокомментировал решение председатель фракции партии «Единая Россия» Дмитрий Асанцев.

В состав комиссии вошли единороссы Дмитрий Асанцев, Николай Тямин, Игорь Атякшев и представитель партии КПРФ Антон Тартышный. Еще четырех человек в комисиию назначит губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В голосовании приняли участие 39 депутатов из 42 присутствующих.

Прием документов будут проводить с 1 марта 2024 года по 15 марта 2024 года. Документы кандидатов будут принимать в здании правительства Новосибирской области. Конкурс по выбору мэра пройдет 4 апреля 2024 года в большом зале.

Анатолий Локоть занимал должность мэра Новосибирска 10 лет, с 2014. Во время перевыборов от 2019 года Локоть набрал необходимое количество голосов на прямых выборах мэра, в 2024 году срок оканчивался. Он ушел с поста мэра досрочно с 24 января. До этого момента тон находится в отпуске. Кроме того, в декабре Локоть был в командировке в Москве, где получил предложение перейти на общегосударственную службу. По данным источников «ФедералПресс» Анатолий Локоть перейдет на государственную службу помощником премьер-министра Михаила Мишустина.