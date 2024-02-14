В Новосибирске депутаты единогласно утвердили комиссию по выбору мэра

Анатолий Локоть занимал должность мэра Новосибирска 10 лет, с 2014. Во время перевыборов от 2019 года Локоть набрал необходимое количество голосов на прямых выборах мэра, в 2024 году срок оканчивался. Он ушел с поста мэра досрочно с 24 января. До этого момента тон находится в отпуске. Кроме того, в декабре Локоть был в командировке в Москве, где получил предложение перейти на общегосударственную службу. По данным источников «ФедералПресс» Анатолий Локоть перейдет на государственную службу помощником премьер-министра Михаила Мишустина.