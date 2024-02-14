В Минсельхозе Молдавии заявили, что не получали требований от фермеров

Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. В начале этой недели они дважды на время блокировали таможню, расположенную в Леушенах на границе с Румынией. Они пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли.
«Я пока не получал никаких конкретных запросов от фермеров, протестующих в последние дни, но я открыт для диалога», — заявил Боля на брифинге.
Он добавил, что власти решили создать экспертный совет с участием фермеров.
«Чтобы быть эффективными на уровне министерства сельского хозяйства, чтобы иметь возможность в будущем вырабатывать эффективные меры, мы приняли решение создать при министерстве сельского хозяйства совет, состоящий из фермеров и сельхозпроизводителей, практиков из разных областей сельского хозяйства Молдавии. Чтобы развивать сельское хозяйство, мы должны всегда опираться на наши реалии, и этот совет будет созван на заседание в пятницу на этой неделе», — пояснил министр.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.