В Минсельхозе Молдавии заявили, что не получали требований от фермеров

Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. В начале этой недели они дважды на время блокировали таможню, расположенную в Леушенах на границе с Румынией. Они пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли.