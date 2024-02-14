Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прилетела в Екатеринбург

Она принимает участие в форуме «Кибербезопасность в финансах».
Эльвира Набиуллина выступила на панельной дискуссии «Противодействие кибермошенничеству: ключевые вызовы и решения», модератором которой выступил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.
Кроме участия в форуме планируется, что Эльвира Набиуллина ответит на вопросы местных журналистов.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области начали готовиться к приезду президента Владимира Путина, который прогнозируется на этой неделе.
Сообщалось, что в Свердловской области президент России Владимир Путин может посетить Екатеринбург и Нижний Тагил.