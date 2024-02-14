В Самаре мигрантам запретили работать в такси, сфере образования и в общественном транспорте

Напомним, с инициативой об ужесточении контроля за занятостью иностранных граждан выступил губернатор Дмитрий Азаров на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в начале этого года. Тогда предложение было поддержано правоохранительными ведомствами, а глава региона дал поручение о проработке документа. При этом в дальнейшем спектр отраслей, где будет действовать запрет, может быть расширен.