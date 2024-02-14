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«Омсктрансмаш» заявил о поставке армии танков Т-80БВМ

«Омский завод транспортного машиностроения» 14 февраля 2024 года публично отчитался о мероприятиях по исполнению гособоронзаказа. В частности, заявлено об отгрузке партии танков Т-80БВМ. Объемы подготовленной партии бронемашин в публикации не раскрываются.

«Модернизированные машины имеют усиленную динамическую защиту, что существенно повышает безопасность экипажа. Помимо этого, танки уходят с территории Омского завода транспортного машиностроения с дополнительным модулем защиты башни, который был впервые продемонстрирован в рамках форума “Армия-2023”, — подчеркивается в официальном сообщении.

Отметим, речь в публикации идет о модифицированной версии советского танка Т-80, отличающейся, помимо вышеназванных характеристик, усиленными скоростными характеристиками и маневренностью. «Омский транспортный завод машиностроения» является одной из площадок, вовлеченных в процесс разработки и реализации инноваций на базе этой модели. По официальным данным, с 2017 года предприятием ведется поставка танков вооруженным силам российской Федерации. Осенью 2023 года появлялась информация о «перезапуске» серийного производства танков Т-80.