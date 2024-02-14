«Омсктрансмаш» заявил о поставке армии танков Т-80БВМ

Отметим, речь в публикации идет о модифицированной версии советского танка Т-80, отличающейся, помимо вышеназванных характеристик, усиленными скоростными характеристиками и маневренностью. «Омский транспортный завод машиностроения» является одной из площадок, вовлеченных в процесс разработки и реализации инноваций на базе этой модели. По официальным данным, с 2017 года предприятием ведется поставка танков вооруженным силам российской Федерации. Осенью 2023 года появлялась информация о «перезапуске» серийного производства танков Т-80.