Жители Ростова-на-Дону возложили цветы к мемориалу на Театральной площади

Сегодня, 14 февраля, жители Ростова-на-Дону возложили цветы к мемориалу «Воинам-освободителям города от немецко-фашистских захватчиков». Об этом в соцсетях рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— День по традиции начался на Театральной площади с возложения цветов и венков. Сотни ростовчан почтили память павших за свободу и независимость донской столицы в годы Великой Отечественной войны, — сообщил Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, в акции приняли участие представители местных и областных властей, духовенства, общественники, военные, работники образования, студенты и школьники.
— Ровно 81 год назад советские воины отстояли Ростов. Сегодня, благодаря нашим Героям, мы живем и работаем в свободном городе, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Напомним, донскую столицу в годы Великой Отечественной войны освобождали дважды. Впервые врага выбили из города в ноябре 1941 года, и это стало первой победой Красной армии после пяти месяцев отступления.
Спустя время последовала вторая оккупация, более долгая и жестокая. Она длилась 205 дней. Окончательно южную столицу освободили 14 февраля 1943 года.