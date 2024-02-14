Сырский заявил о крайне сложной обстановке для ВСУ в Авдеевке и под Купянском

По словам главкома ВСУ, у российской армии есть численное преимущество в личном составе. Также она «активно применяет авиацию, наносит поражение управляемым авиационным бомбам, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь» по позициям ВСУ, утверждает Александр Сырский. Он заверил, что военные Украины делают все возможное, чтобы удержать занимаемые позиции.
Он вместе с Рустемом Умеровым заслушал доклады командиров бригад, тактических групп и группировок, которые «ведут оборонительные действия в чрезвычайно сложных условиях». «Совместно проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности наших войск. По результатам работы принял ряд важных решений, направленных на усиление боевых способностей наших воинских частей», — написал главком в своем Telegram-канале.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного, который руководил ВСУ с 27 июля 2021 года. Зеленский заявил, что новый главнокомандующий ВСУ должен представить «реалистичный» план действий на 2024 год. В интервью, записанном до нового назначения, Александр Сырский сообщил, что украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».
Лаура Кеффер