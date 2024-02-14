Сырский заявил о крайне сложной обстановке для ВСУ в Авдеевке и под Купянском

По словам главкома ВСУ, у российской армии есть численное преимущество в личном составе. Также она «активно применяет авиацию, наносит поражение управляемым авиационным бомбам, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь» по позициям ВСУ, утверждает Александр Сырский. Он заверил, что военные Украины делают все возможное, чтобы удержать занимаемые позиции.