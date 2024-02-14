Матвиенко считает, что в Красноярском крае модно иметь многодетную семью

Делегация Совфеда во главе с Матвиенко после визита в Красноярск прибыла в Норильск в среду.
«В Красноярском кране модно — многодетные семьи. Знаете губернатора, молодой такой! Сколько у него детей, как вы думаете? Четыре! Это минимальная планка (должна быть — ред.) для норильчан и красноярцев, поэтому надо стремиться к этому. Главное — не терять время», — сказала Матвиенко во время экскурсии по Надеждинскому металлургическому заводу в Норильске, обращаясь к молодой работнице завода.
Президент ПАО «ГМК “Норильский никель” Владимир Потанин отметил, что важно вовремя и быстро строить детские сады. По его словам, власти иногда не успевают поспевать за увеличением рождаемости и возникают очереди в дошкольные учреждения.
«Владимир Олегович (Потанин — ред.)! Если вы будете по пять лет школы и детские сады строить, демографическая ситуация в Норильске не улучшится, поэтому надо быстрее строить!», — пошутила Матвиенко.
Потанин ответил, что из-за скорости могут нарушаться стандарты качества, на что председатель Совфеда сказала, что управляемая бизнесменом компания может и умеет быстро и качественно строить.