Матвиенко считает, что в Красноярском крае модно иметь многодетную семью

«В Красноярском кране модно — многодетные семьи. Знаете губернатора, молодой такой! Сколько у него детей, как вы думаете? Четыре! Это минимальная планка (должна быть — ред.) для норильчан и красноярцев, поэтому надо стремиться к этому. Главное — не терять время», — сказала Матвиенко во время экскурсии по Надеждинскому металлургическому заводу в Норильске, обращаясь к молодой работнице завода.