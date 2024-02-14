Противники мусорного полигона в Сысерти третий день взывают к Путину у стен резиденции Куйвашева

«Губернатор устранился от жителей, он их просто не хочет слышать. А зачем? Что происходит? Зачем тогда власть? Президент со всех трибун говорит, что народ — это главная сила! А нашему губернатору все равно. Он даже президента не слышит. Решимость жителей поражает», — написали активисты в своих соцсетях.