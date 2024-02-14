Учения ОДКБ пройдут в Казахстане

«В текущем году в числе основных мероприятий совместной подготовки предусматривается проведение в сентябре-октябре в центральноазиатском регионе коллективной безопасности: на территории Киргизкой республики командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ “Взаимодействие-2024”, специальное учение с силами и средствами разведки “Поиск-2024”, специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ “Эшелон-2024”.