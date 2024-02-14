Симоньян предложила изменить законодательство о частной собственности

В своем Telegram-канале она сообщила, что «прямо сейчас в одной из квартир от голода погибает собака». Владелец запер животное несколько дней назад и «ушел в загул», это происходит не в первый раз. Соседи услышали жалобный лай и вызвали полицию, но по закону она не может вскрыть дверь.
По данным Telegram-канала SHOT, речь идет о подмосковном поселке Томилино.
«Дорогие законодатели! <…> Что мешает поменять закон-то? Частную собственность трогать нельзя, но если внутри кто-то помирает, то можно. Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней», — написала Симоньян.
Она напомнила и о недавнем случае с запертым в машине котом. Минувшей осенью животное четыре дня просидело во внедорожнике, припаркованном на платной стоянке в центре Москвы. Прибывшие на место спасатели отказывались вскрывать машину без разрешения хозяина, в итоге ее открыли сотрудники экстренных служб.
Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, случаи, когда хозяева запирают своих питомцев, относятся к жестокому обращению с животными, а значит являются уголовным преступлением. По закону, полиция обязана предотвращать совершение преступления, подчеркнул депутат. Бурматов призвал МВД разработать поправки, если полиции чего-то не хватает в действующем законодательстве для предотвращения подобных случаев.