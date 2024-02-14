Симоньян предложила изменить законодательство о частной собственности

В своем Telegram-канале она сообщила, что «прямо сейчас в одной из квартир от голода погибает собака». Владелец запер животное несколько дней назад и «ушел в загул», это происходит не в первый раз. Соседи услышали жалобный лай и вызвали полицию, но по закону она не может вскрыть дверь.