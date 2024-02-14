Литва выразила протест РФ из-за объявления в розыск литовских политиков

В ведомстве отметили, что российские официальные лица в публичном пространстве официально подтвердили, что многие граждане Литвы и других зарубежных стран, «ответственные за снос памятников советским воинам, включены в список разыскиваемых РФ».
«Ему (Временному поверенному. — Ред.) была вручена нота строгого протеста относительно решения РФ объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы за решения, принятые при исполнении ими своих прямых обязанностей», — отмечено на сайте ведомства.
Ранее 14 февраля в министерство иностранных дел Латвии также был вызван временный поверенный в делах РФ в стране Олег Зыков после объявления МВД России в розыск ряда латышских министров, против которых Россия «возбудила политически мотивированные обвинения», указали в ведомстве. Отмечается, что министерство находится в контакте с латвийскими правоохранительными органами с целью проверки опубликованной в открытом доступе информации и «снижения потенциальных рисков».
За день до этого МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье ряд европейских чиновников. В их число вошли глава минфина Латвии Арвилс Ашераденс, экс-министр внутренних дел страны Мария Голубева, министр культуры Литвы Симонас Кайрис, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и другие.
В Еврокомиссии не стали комментировать данную информацию. В Кремле, в свою очередь, рассказали, что объявление в розыск Каллас и Кайриса связано с надругательством над исторической памятью. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, речь идет о людях, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также призвала эстонского премьера ответить за преступления «перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма».