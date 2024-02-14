Литва выразила протест РФ из-за объявления в розыск литовских политиков

В Еврокомиссии не стали комментировать данную информацию. В Кремле, в свою очередь, рассказали, что объявление в розыск Каллас и Кайриса связано с надругательством над исторической памятью. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, речь идет о людях, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к России.