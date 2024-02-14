Конкурсы, фестивали и поддержка семей: Как пройдет Год семьи в Нижегородской области

— В Нижегородской области очень много крепких и дружных семей, объединяющих представителей разных поколений. Хочется, чтобы у них была возможность найти для себя что-то интересное, проявить свои таланты. Мероприятия Года семьи состоятся в каждом муниципалитете, много познавательных и значимых событий ожидается на уровне всего региона. Обязательно стоит принять в них участие! — отметил губернатор Глеб Никитин.