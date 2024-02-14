Конкурсы, фестивали и поддержка семей: Как пройдет Год семьи в Нижегородской области

В Нижегородской области утвердили план мероприятий, которые пройдут в регионе в рамках Года семьи. В ближайшие месяцы различные ведомства, министерства, общественные организации и вузы подготовят и проведут для нижегородцев более 120 мероприятий различной направленности: образовательной, воспитательной, спортивной, развлекательной, культурной и оздоровительной.
— В Нижегородской области очень много крепких и дружных семей, объединяющих представителей разных поколений. Хочется, чтобы у них была возможность найти для себя что-то интересное, проявить свои таланты. Мероприятия Года семьи состоятся в каждом муниципалитете, много познавательных и значимых событий ожидается на уровне всего региона. Обязательно стоит принять в них участие! — отметил губернатор Глеб Никитин.
Наиболее значимые мероприятия
Год семьи был объявлен в стране в соответствии с указом президента Владимира Путина. Мероприятия эту тему в Нижегородской области проводятся с начала года. Так, в январе нижегородцы участвовали во Всероссийском семейном форуме «Родные-Любимые», а в феврале стартовал региональный конкурс «Семья года», а также пройдет фестиваль межпоколенных связей «В кругу семьи».
В мае в Нижнем Новгороде состоится вручение целого ряда премий правительства Нижегородской области: «Нижегородская семья», награждение почетными знаками «Родительская слава», почетными дипломами многодетной матери I, II, III степеней. В этом году торжественные мероприятия пройдут по случаю Международного дня семьи, Дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности, а также ко Дню отца, Дню матери и Дню пожилого человека.
В июле состоится семейный фестиваль укрепления межпоколенных связей «Исконь», который организует министерство социальной политики региона, а в декабре запланированы новогодние мероприятия для семей с детьми.
Поддержка семей
Не только развлекательные и культурные мероприятия для нижегородцев будут проводиться в этом году. Большое внимание власти уделят поддержке семей — в связи с этим на протяжении всего года будут прорабатываться и реализовываться дорожные карты, меры по развитию демографической политики, проводиться форумы и конференции.
Так, 13 февраля в Нижнем Новгороде состоялась стратегическая сессия по развитию демографической политики в Нижегородской области. В этом году будет реализована региональная программа «Повышение рождаемости в Нижегородской области, поддержка семей с детьми (2023 −2025 годы)», меры поддержки также окажут многодетным семьям. Кроме того, в регионе разработают электронный сертификат на приобретение детских товаров нижегородских производителей для новорожденных.
На днях в Нижнем Новгороде откроется научно-практическая конференция «Психологическая поддержка семей вынужденных переселенцев и участников специальной военной операции». Её организацией займется семейный центр «Лада».
Кульминационным событием года в Нижегородской области станет открытие Дома семьи — планируется, что это произойдет в ближайшие четыре месяца. Реализацией проекта занимается минсоцполитики региона.
Культурно-массовые и спортивные мероприятия
В рамках Года семьи в Нижегородской области запланировано около 45 культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий. Сейчас и до мая включительно проходит областной фестиваль семейного художественного творчества. В марте запланированы серия экскурсий для семей с детьми по исторической части Нижнего Новгорода, семейный конкурс «Эх, разгуляй!», фестиваль «Женское единство», региональный конкурс видеороликов «Моя семья — за здоровый образ жизни!» и другие.
Большое внимание организаторы уделили и спортивным направлениям. Так, 19 мая в региональном центре пройдет семейный полумарафон «Беги, герой!». Благотворительный забег пройдет уже в десятый раз. Регистрация участников открылась на днях, спортсменов ждут дистанции в 5, 10 км и полумарафон, а также детский забег.
— В этом году мы ожидаем, что в нем примут участие порядка 15 тысяч взрослых и маленьких бегунов. Старт и финиш — на самом большом стадионе города, маршрут дистанций проходит по историческому центру и лучшим видовым местам Нижнего, — рассказали организаторы мероприятия.
Также в течение года нижегородцы смогут принять участие в таких мероприятиях, как фестиваль «Всей семьей на ГТО», турслет семей «Женсовет спешит на помощь», фестиваль игр для детей во дворе «Классики», семейный фестиваль современных видов спорта, фестиваль «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс “ГТО” среди семейных команд, всероссийский день бега “Кросс нации”, праздничный матч “Хоккейные папы” и “Отцы и дети”, “Кросс “По Щелчку”, 11-й спортивный фестиваль “Зеленый марафон” и многих других.
В теплый сезон заработают летние семейные кинотеатры под открытым небом — подробности, локации и афиши пока не сообщаются. В июне запланированы большие семейные выходные в рамках Международного фестиваля искусств «Пушкин без границ», а с июля по декабрь будет работать экскурсионно-познавательная семейная программа «Семейный выходной — в Болдине с Пушкиным!».
Здоровье
Отдельное внимание уделят работе по охране здоровья граждан репродуктивного возраста, семей с детьми. По линии министерства здравоохранения Нижегородской области запланированы занятия Школы будущих мам, «Партнерские роды с папами», акции по женскому и мужскому здоровью, а также обучающие тренинги для подростков для формирования ответственного отношения к репродуктивному здоровью.
— Мероприятия регионального Года семьи будут проходить в течение всего года. Уверен, что нам удастся еще больше укрепить статус семьи, усовершенствовать положение нижегородских семей, в которых воспитываются дети, — сказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.
С полным перечнем мероприятий в рамках Года семьи в Нижегородской области можно ознакомиться здесь.