Песков назвал неправдой статью о готовности Путина заморозить конфликт с Киевом

Reuters утверждало, что Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях соприкосновения и не хотел уступать ни одну из полученных РФ территорий. Неназванный российский источник заявил агентству, что с «американцами все развалилось», потому что Вашингтон не захотел давить на Киев. Госдеп заявил, что США не вели переговоров с Россией о прекращении огня на Украине.