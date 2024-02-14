Песков назвал неправдой статью о готовности Путина заморозить конфликт с Киевом

«Нет, это неправда», — сказал представитель Кремля во время пресс-колла в ответ на просьбу прокомментировать публикацию агентства.
Reuters утверждало, что Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях соприкосновения и не хотел уступать ни одну из полученных РФ территорий. Неназванный российский источник заявил агентству, что с «американцами все развалилось», потому что Вашингтон не захотел давить на Киев. Госдеп заявил, что США не вели переговоров с Россией о прекращении огня на Украине.
В феврале во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ сказал, что Россия и Украина «рано или поздно смогут договориться». По его мнению, Украина отказалась от переговоров с Россией по указанию США. Карлсон после интервью выразил мнение, что Владимир Путин готов на компромисс по Украине.
Глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня, 14 февраля, заявил, что Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине с учетом «реалий на земле». Но, по его словам, из-за позиции Запада вариантов договориться пока нет.
Лаура Кеффер