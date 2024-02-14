Метшин: Мы сделаем все, чтобы «Салават Купере» был самодостаточным

«Мы будем и дальше поддерживать развитие этого района, делать всё, чтобы “Салават Купере” был самодостаточным, чтобы вы приезжали в город только, если у вас есть желание симфонический оркестр послушать, посетить фестиваль Шаляпина или театр Г. Камала. Кружки и всё остальное жизненно необходимое должно быть по месту жительства».