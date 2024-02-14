Суд оправдал экс-главу Новосибирского района Борматова по обвинению в халатности

Напомним, что Василий Борматов руководил администрацией Новосибирского района с 2012 по 2018 год.
Обвинение чиновнику предъявили по ст. 293 ч. 1 УК РФ (халатность). Следователи считали, что именно по его вине была практически не исполнена программа расселения ветхого и аварийного жилья в городе Оби. Нарушения, допущенные при строительстве и сдаче в эксплуатацию трехэтажного жилого дома на улице Большая, 23 для переселения семей из аварийных бараков, привели к потере бюджетных денег в размере около 30 млн. рублей. Такую сумму ущерба озвучивали правоохранители на момент передачи дела в суд в феврале 2020 года.
Дом впоследствии признали непригодным для проживания, что повлекло отстранение от должности Борматова и возбуждению уголовного дела.
Уголовное дело Борматова поступило в Центральный районный суд в феврале 2020 года.
Как поясняла тогда «Прецеденту» государственный обвинитель Оксана Толстых, именно Борматов самовольно увеличил размер авансового платежа ООО ИК «Новолит» (застройщику, который взялся за возведение дома на ул. Большой, 23) с 30 до 100%.
По мнению Толстых, небрежность Бормотова к исполнению своих служебных обязанностей стала причиной многомиллионного ущерба для бюджета и негативным последствиям для льготников.
После того как прошло 24 судебных заседания, дело вернули в прокуратуру по процессуальным основаниям. Прокуроры обжаловали это постановление, областной суд посчитал их доводы обоснованными и вернул дело в суд первой инстанции.
Повторно дело начали рассматривать с августа 2021 года.
Свою вину Василий Борматов не признал. Его защитник заявил в процессе, что дело уже неоднократно предлагали закрыть за истечением срока давности, но настаивал на полной невиновности экс-чиновника и невозможности его закрытия по нереабилитирующим обстоятельствам.
— Приговором суда от 14 февраля 2024 года Борматов В. оправдан за отсутствием в его деянии состава преступления, — сообщили в суде Центрального района.
Приговор в силу не вступил, у сторон есть 15 суток на его обжалование.