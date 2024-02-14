Суд оправдал экс-главу Новосибирского района Борматова по обвинению в халатности

Обвинение чиновнику предъявили по ст. 293 ч. 1 УК РФ (халатность). Следователи считали, что именно по его вине была практически не исполнена программа расселения ветхого и аварийного жилья в городе Оби. Нарушения, допущенные при строительстве и сдаче в эксплуатацию трехэтажного жилого дома на улице Большая, 23 для переселения семей из аварийных бараков, привели к потере бюджетных денег в размере около 30 млн. рублей. Такую сумму ущерба озвучивали правоохранители на момент передачи дела в суд в феврале 2020 года.