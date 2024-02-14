Согласно данным с сайта суда, он привлекается к ответственности по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти).
Протокол на господина Медведева был составлен после того, как он разместил на страничке в соцсетях пост с критикой боевых действий на Украине и призвал к прекращению СВО. После этого дума прекратился депутатский статус Сергея Медведева.
Изначально материалы дела поступили в Ленинский райсуд, но были переданы по подсудности. За совершение этого правонарушения ему грозит штраф до 100 тыс. руб. Сам господин Медведев выехал за пределы России.
Дело бывшего депутата гордумы рассмотрит Мотовилихинский райсуд Перми
В Мотовилихинский райсуд поступили материалы административного дела в отношении бывшего депутата Пермской городской думы Сергея Медведева, сообщает Properm.ru.
Согласно данным с сайта суда, он привлекается к ответственности по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти).