Дело бывшего депутата гордумы рассмотрит Мотовилихинский райсуд Перми

Согласно данным с сайта суда, он привлекается к ответственности по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти).



Протокол на господина Медведева был составлен после того, как он разместил на страничке в соцсетях пост с критикой боевых действий на Украине и призвал к прекращению СВО. После этого дума прекратился депутатский статус Сергея Медведева.



Изначально материалы дела поступили в Ленинский райсуд, но были переданы по подсудности. За совершение этого правонарушения ему грозит штраф до 100 тыс. руб. Сам господин Медведев выехал за пределы России.