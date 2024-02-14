Виталий Хоценко поблагодарил омичей за помощь в сборке грузов для нужд СВО

«Вместе с партией “Единая Россия” сформировали очередной груз для наших защитников в зону СВО. Ребята получат посылки в преддверии 23 февраля. В составе груза строительные материалы, инструменты, генераторы, бензопилы, телевизоры, ноутбуки для операторов БПЛА и другие предметы, необходимые нашим парням для выполнения боевых задач. Выражаю благодарность всем, кто участвует в формировании и доставке грузов для наших омских ребят, которые сейчас на передовой защищают Родину. Вместе мы сила!» — отметил губернатор Омской области, секретарь регионального отделения партии Виталий Хоценко.