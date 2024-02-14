Мошенники пишут жителям Пермского края от имени главы Нытвы

«От моего имени в мессенджере WhatsApp в данный момент происходит рассылка сообщений. Телефоны отправителя в разных случаях разные, но использованы мои имя, фамилия и фото», — сообщил на своей странице глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов.