Мошенники пишут жителям Пермского края от имени главы Нытвы

Об этом сообщил сам градоначальник в соцсетях.
«От моего имени в мессенджере WhatsApp в данный момент происходит рассылка сообщений. Телефоны отправителя в разных случаях разные, но использованы мои имя, фамилия и фото», — сообщил на своей странице глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов.
Чиновник призвал жителей Прикамья быть осторожными и не верить преступникам.
Ранее perm.aif.ru писал, что мошенники отправляют сообщения от имени заместителя мэра Перми Ольги Андриановой. Преступники писали горожанам, что тем скоро позвонят для «конструктивного диалога». Также мошенники присылали сообщения от имени мэра Перми Эдуарда Соснина и других чиновников.