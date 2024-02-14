Вице-мэр Алексей Бубнов предложил не вывозить снег из Екатеринбурга

Вице-мэр пожаловался на общие требования по уборке снега для всех регионов страны с разными климатическими зонами.



«Судьи, гаишники, прокурорские работники в судебных решениях пишут, что это безопасность граждан и эти рекомендации надо выполнять обязательно. Я ничего сделать не могу, я устал получать предписания в свой адрес, 15 февраля пойду получать представления из областной прокуратуры. Я вообще бы не вывозил этот снег, он и не вывозился в 1990-ые годы», — предложил господин Бубнов.



Вице-мэра поддержал председатель думской комиссии Александр Колесников, который призвал директоров дорожно-эксплуатационных управлений убирать заужения и калейности, а «все остальное по ходу». «Я сам, как директор управляющей компании, читаю эти правила, что каждые 2−3 часа дворник должен убирать снег. Ну что с ума сходить, в Сочи наверно должен, а здесь это просто нереально», — сказал он.



Напомним, в декабре в большинстве районов Свердловской области выпало 60−100% месячной нормы осадков. По данным главы Екатеринбурга Алексея Орлова, такого объема осадков не было более 100 лет. В январе мэр возмутился уборке снега в городе и поручил очистить улицы в Академическом и убрать машины с дорог Орджоникидзевского и Железнодорожного районов. Господин Орлов отправился в объезд города после предписания свердловской прокуратуры об устранении нарушений содержания улично-дорожной сети.