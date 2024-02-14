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Вице-мэр Алексей Бубнов предложил не вывозить снег из Екатеринбурга

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству заявил, что «вообще бы не вывозил снег» из города, как это делали власти в 1990-ые годы.
Источник: Коммерсантъ

Вице-мэр пожаловался на общие требования по уборке снега для всех регионов страны с разными климатическими зонами.

«Судьи, гаишники, прокурорские работники в судебных решениях пишут, что это безопасность граждан и эти рекомендации надо выполнять обязательно. Я ничего сделать не могу, я устал получать предписания в свой адрес, 15 февраля пойду получать представления из областной прокуратуры. Я вообще бы не вывозил этот снег, он и не вывозился в 1990-ые годы», — предложил господин Бубнов.

Вице-мэра поддержал председатель думской комиссии Александр Колесников, который призвал директоров дорожно-эксплуатационных управлений убирать заужения и калейности, а «все остальное по ходу». «Я сам, как директор управляющей компании, читаю эти правила, что каждые 2−3 часа дворник должен убирать снег. Ну что с ума сходить, в Сочи наверно должен, а здесь это просто нереально», — сказал он.

Напомним, в декабре в большинстве районов Свердловской области выпало 60−100% месячной нормы осадков. По данным главы Екатеринбурга Алексея Орлова, такого объема осадков не было более 100 лет. В январе мэр возмутился уборке снега в городе и поручил очистить улицы в Академическом и убрать машины с дорог Орджоникидзевского и Железнодорожного районов. Господин Орлов отправился в объезд города после предписания свердловской прокуратуры об устранении нарушений содержания улично-дорожной сети.

ЖКХ