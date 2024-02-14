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Узбекистан получил премию за вклад в сохранение мигрирующих видов животных

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистану вручили премию за вклад в обеспечение экологической связности, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации Минэкологии, в рамках Конференции сторон Конвенции о сохранении мигрирующих видов животных (CMS COP14) состоялось награждение за выдающиеся достижения в сфере. Узбекистан был удостоен почетной премии «За вклад в обеспечение экологической связности в период 2024—2026 годов».

Сертификат о номинации министру экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азизу Абдухакимову вручила исполнительный секретарь CMS Эми Френкель.

Награждение состоялось в рамках программы Migratory Species Champion (Чемпионы мигрирующих видов), которая направлена на продвижение инициатив, разработанных CMS, и поощрение их устойчивой поддержки.

Напомним, что конференция проходит в Самарканде. Она завершит свою работу 17 февраля.

Для справки. Экологическая связность обеспечивается соединением фрагментированных сред обитания в единый ландшафт для предотвращения исчезновения видов.

экология