Узбекистан получил премию за вклад в сохранение мигрирующих видов животных

По информации Минэкологии, в рамках Конференции сторон Конвенции о сохранении мигрирующих видов животных (CMS COP14) состоялось награждение за выдающиеся достижения в сфере. Узбекистан был удостоен почетной премии «За вклад в обеспечение экологической связности в период 2024—2026 годов».
Сертификат о номинации министру экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азизу Абдухакимову вручила исполнительный секретарь CMS Эми Френкель.
Награждение состоялось в рамках программы Migratory Species Champion (Чемпионы мигрирующих видов), которая направлена на продвижение инициатив, разработанных CMS, и поощрение их устойчивой поддержки.
Напомним, что конференция проходит в Самарканде. Она завершит свою работу 17 февраля.
Для справки. Экологическая связность обеспечивается соединением фрагментированных сред обитания в единый ландшафт для предотвращения исчезновения видов.