Узбекистан получил премию за вклад в сохранение мигрирующих видов животных

По информации Минэкологии, в рамках Конференции сторон Конвенции о сохранении мигрирующих видов животных (CMS COP14) состоялось награждение за выдающиеся достижения в сфере. Узбекистан был удостоен почетной премии «За вклад в обеспечение экологической связности в период 2024—2026 годов».