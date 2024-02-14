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Конфискация за фейки, обмены заключенными и экстрадиция нациста. Темы брифинга Пескова

Подписанный президентом РФ закон о конфискации имущества за фейки об армии, возможный обмен заключенными между Россией и США, а также отказ Канады экстрадировать бывшего эсэсовца стали основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

«Большую часть рабочего дня Путин посвятит передовым технологиям будущего». Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава государства «позанимается вопросом инноваций, внедрением цифровых технологий, технологий, основанных на искусственном интеллекте, в московском здравоохранении».

Во второй половине дня президент выступит на II Форуме будущих технологий, «будет объемное выступление». «Там же состоится общение президента с учеными».

О законе о конфискации имущества

Закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ не является повторением советских норм об изъятии имущества, «это однозначно». «Нарушения закона будут подразумевать наказания, в том числе и в той форме, которая прописана».

«На протяжении последних лет у представителей СМИ возникают вопросы о будущей правоприменительной практике», но «чаще всего какие-либо опасения оказываются абсолютно беспочвенными».

«Априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенным».

Утверждения агентства Reuters, будто Россия обращалась к США с предложением «заморозить» конфликт на Украине — «это неправда».

Вопрос о ситуации с большим десантным кораблем ВМФ РФ «Цезарь Куников», об ударе по которому заявляет Украина, связан с ходом СВО, поэтому «это исключительно прерогатива министерства обороны».

Об обменах заключенными с США

В Кремле не могут сказать, планируются ли какие-то действия в связи с контактами между осужденным в РФ за шпионаж американцем Полом Уиланом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Вопросы обмена заключенными «любят тишину». «Они могут решаться только в тишине. Поэтому в наших интересах, в интересах американской стороны, в интересах фигурантов лучше, чтобы все это решалось в тишине».

Об отказе Канады выдавать РФ нациста Гуньку

«Такой ответ» официальной Оттавы на запрос Москвы об экстрадиции бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гуньки) «был ожидаемым».

О заявлениях команды Трампа по НАТО

«Никакой новизны нет» в заявлениях о необходимости странам НАТО тратить не менее 2% ВВП на оборону. В президентство Дональда Трампа «это было одним из главных посылов».

Песков Дмитрий