Конфискация за фейки, обмены заключенными и экстрадиция нациста. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
«Большую часть рабочего дня Путин посвятит передовым технологиям будущего». Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава государства «позанимается вопросом инноваций, внедрением цифровых технологий, технологий, основанных на искусственном интеллекте, в московском здравоохранении».
Во второй половине дня президент выступит на II Форуме будущих технологий, «будет объемное выступление». «Там же состоится общение президента с учеными».
О законе о конфискации имущества
Закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ не является повторением советских норм об изъятии имущества, «это однозначно». «Нарушения закона будут подразумевать наказания, в том числе и в той форме, которая прописана».
«На протяжении последних лет у представителей СМИ возникают вопросы о будущей правоприменительной практике», но «чаще всего какие-либо опасения оказываются абсолютно беспочвенными».
«Априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенным».
Утверждения агентства Reuters, будто Россия обращалась к США с предложением «заморозить» конфликт на Украине — «это неправда».
Вопрос о ситуации с большим десантным кораблем ВМФ РФ «Цезарь Куников», об ударе по которому заявляет Украина, связан с ходом СВО, поэтому «это исключительно прерогатива министерства обороны».
Об обменах заключенными с США
В Кремле не могут сказать, планируются ли какие-то действия в связи с контактами между осужденным в РФ за шпионаж американцем Полом Уиланом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Вопросы обмена заключенными «любят тишину». «Они могут решаться только в тишине. Поэтому в наших интересах, в интересах американской стороны, в интересах фигурантов лучше, чтобы все это решалось в тишине».
Об отказе Канады выдавать РФ нациста Гуньку
«Такой ответ» официальной Оттавы на запрос Москвы об экстрадиции бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гуньки) «был ожидаемым».
О заявлениях команды Трампа по НАТО
«Никакой новизны нет» в заявлениях о необходимости странам НАТО тратить не менее 2% ВВП на оборону. В президентство Дональда Трампа «это было одним из главных посылов».