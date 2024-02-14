Депутаты Заксобрания взяли на контроль ситуацию в ЖКХ Новосибирска

Сейчас основной вопрос, которым приходится заниматься штабу, — перерасчет за отопление, которое отсутствовало в квартирах с 11 по 20 января. Его должна произвести ресурсоснабжающая организация — Сибирская генерирующая компания (СГК). Это коснулось жителей двух крупнейших районов Новосибирска — Ленинского и Кировского. В результате порыва на теплотрассе на улице Плахотного 11 января текущего года временно были отключены от теплоснабжения и горячего водоснабжения более сотни жилых домов и свыше десяти социальных объектов. До 17 января на жилмассиве шли ремонтные и восстановительные работы, а 17 января из-за повреждения на теплосети пришлось отключать дома на улице Петропавловской в том же районе, 19 января был выявлен еще один серьезный новый порыв.