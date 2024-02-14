Депутаты Заксобрания взяли на контроль ситуацию в ЖКХ Новосибирска

О работе оперативного штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной с дефектами на тепловых сетях в Ленинском и Кировском районах Новосибирска, депутатам рассказал вице-губернатор, председатель штаба Сергей Семка. Он отметил, что в работе штаба с первых дней его формирования принимают участие депутаты заксобрания и Совета депутатов города Новосибирска.
— Мы не прекращаем свою работу и не прекратим до тех пор, пока все вопросы, касающиеся произошедшего, не будут сняты, — подчеркнул заместитель губернатора.
Сейчас основной вопрос, которым приходится заниматься штабу, — перерасчет за отопление, которое отсутствовало в квартирах с 11 по 20 января. Его должна произвести ресурсоснабжающая организация — Сибирская генерирующая компания (СГК). Это коснулось жителей двух крупнейших районов Новосибирска — Ленинского и Кировского. В результате порыва на теплотрассе на улице Плахотного 11 января текущего года временно были отключены от теплоснабжения и горячего водоснабжения более сотни жилых домов и свыше десяти социальных объектов. До 17 января на жилмассиве шли ремонтные и восстановительные работы, а 17 января из-за повреждения на теплосети пришлось отключать дома на улице Петропавловской в том же районе, 19 января был выявлен еще один серьезный новый порыв.
Благодаря слаженной работе 58 ремонтных бригад, в том числе от теплоснабжающей и управляющих компаний, муниципальных районов, отопление вернулось во все пострадавшие дома 21 января.
Вице-губернатор поблагодарил депутатов заксобрания, которые сразу включились в работу штаба, и сообщил, что комиссия по расследованию причин возникновения аварии на магистральных тепловых сетях, созданная при региональном оперативном штабе, определит причины и разработает мероприятия, которые позволят не допустить повторения ЧС. В работе комиссии принимает участие депутат заксобрания Владимир Анисимов. Также в нее войдут депутаты Законодательного собрания Дмитрий Козловский и Роман Яковлев.
Сейчас один из основных вопросов — перерасчет платы за неполученную тепловую энергию. В штаб по этой теме поступило более двух тысяч вопросов от жителей районов. Штаб ведет работу с УК и старшими по домам. Обещано всем вовремя сделать перерасчет.
Кроме этого, депутаты настаивают на компенсации затрат на дополнительную электроэнергию, которая тратилась для поддержания нормальных условий в квартирах, на возмещении материального ущерба, нанесенного личному и общедомовому имуществу: в результате аварий залитыми оказались подъезды, подвалы. По оценке депутата Якова Новоселова, ущерб составляет сотни тысяч рублей на один дом.
— Многие депутаты работают в районе, организовали ежедневный прием юристов, которые помогают жителям составлять иски на получение компенсаций, идет большая работа по перерасчету, — обратил внимание депутат заксобрания Дмитрий Козловский.
Также он считает, что необходимо проанализировать деятельность небольших управляющих компаний, которые не имеют в штате должного числа специалистов и на случай ЧП заключают договоры с аварийными бригадами.
Депутат Яков Новоселов высказал опасение, основанное на информации о планах СГК, которая, как отметил парламентарий, «планирует вложить большие деньги преимущественно в свои прибыльные процессы — в электрогенерацию».
— Стоит взять вопрос на контроль, чтобы средства направлялись и на ремонт трубопроводов. По сообщению старших по домам, до сих пор в некоторых домах нет необходимых параметров, — сказал Яков Новоселов.
Депутат Вадим Агеенко предложил ремонтировать не по 10−20−30 метров на магистрали, а квартал — в таком случае будут исключены порывы.
Депутаты поддержали предложение своего коллеги Романа Яковлева рассмотреть вопрос о создании института уполномоченного по вопросам ЖКХ и тарифообразования.
— Главное сейчас — выяснить причины, и чтобы такая глобальная коммунальная авария в городе не могла повториться. В связи с переходом в новую ценовую зону значительно увеличиваются капложения в ремонт. На этот год — 1,8 миллиарда рублей. Это очень большие деньги. Поэтому очень важно оптимально организовать ремонтные работы, чтобы исключить ЧП, — резюмировал Дмитрий Козловский.