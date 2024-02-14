Молдавская оппозиция пожаловалась в ОБСЕ на действия властей

«Депутаты парламентской фракции блока коммунистов и социалистов встретились в парламенте со специальным представителем ПА ОБСЕ в Восточной Европе Кристианом Вигенином, а также с советником председателя Международного секретариата ОБСЕ Лоиком Пуленом. Они обратили внимание представителей ОБСЕ на провал реформы юстиции в Молдавии вследствие некомпетентности и злоупотребления властью представителей правящей партии», — говорится в сообщении Соцпартии.
В частности, речь шла о неоднократных изменениях Избирательного кодекса, компрометации закона о прокуратуре, об ограничении права на свободное выражение мнения в республике и ликвидации независимых СМИ, об ограничении гражданских свобод при режиме чрезвычайного положения, который действовал почти два года.
«Депутаты от оппозиции особо отметили выходящее за рамки закона и здравого смысла маниакальное стремление правящей партии “досрочно” провести конституционный референдум о европейской интеграции и подчеркнули недопустимость организации референдума в один день с президентскими выборами», — говорится в сообщении.
Президент Молдавии Майя Санду ранее предложила организовать референдум, чтобы граждане могли высказать мнение по поводу вступления страны в Евросоюз. Референдум может пройти в один день с президентскими выборами.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.