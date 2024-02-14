На Дону закупят еще 100 новых электробусов

«Мы сейчас приобрели электробусы для Ростова, Таганрога и Волгодонска. Мы точно планируем закупать эту технику и в дальнейшем. Сегодня сформирована заявка ещё на сотню единиц. Мы, конечно, будем ориентироваться на потребности других городов», — рассказал глава региона.