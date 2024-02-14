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На Дону закупят еще 100 новых электробусов

Ростовская область, 14 февраля 2024. DON24.RU. На Дону закупят еще 100 новых электробусов. Об этом рассказал газете «Молот» губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Источник: Don24.ru

«Мы сейчас приобрели электробусы для Ростова, Таганрога и Волгодонска. Мы точно планируем закупать эту технику и в дальнейшем. Сегодня сформирована заявка ещё на сотню единиц. Мы, конечно, будем ориентироваться на потребности других городов», — рассказал глава региона.

По его словам, наличие зарядных устройств — обязательное условие для закупки электробусов.

Ранее, на большой пресс-конференции Василий Голубев рассказал, что в прошлом году для районов и муниципалитетов было закуплено 40 электробусов.