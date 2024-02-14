Токаеву подарили меч основателя Катара

«Меч основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани — высший государственный символ Катара. Его лично вручает эмир Катара монархам, принцам, а также главам государств за заслуги перед Государством Катар и всем человечеством», — говорится в сообщении.