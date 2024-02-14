Молдавские фермеры грозят заблокировать порт Джурджулешты

Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. С начала недели они блокируют таможню, расположенную в Леушенах на границе с Румынией. Аграрии требуют установить график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли.
«Хочу со стороны фермеров передать обращение к порту Джурджулешты, впереди пора сбора урожая, следите за тем, с кем и как вы составляете контракты. Мы приедем к Джурджулештам с фермерами, обиженными на закупочные цены, которые им предлагает руководство порта. Нам проще заблокировать порт, чем таможенные посты, ждите нас, когда к вам придут баржи», — заявил Стефанко в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, фермеры не хотят создавать неудобство для граждан, но они вынуждены блокировать таможенные посты, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. При этом аграрии стараются пропускать пассажирские автобусы. Также фермер подчеркнул, что протестующие не хотят встречаться с министром сельского хозяйства Владимиром Болей, переговоры с которым анонсировал премьер Дорин Речан.
«Мы не хотим встречи с министром сельского хозяйства, так как он не является решающим фактором, а фактором манипуляции. Мы хотим встречи с представителями правительства, парламента, президентом», — отметил Стефанко.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
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