Молдавские фермеры грозят заблокировать порт Джурджулешты

«Хочу со стороны фермеров передать обращение к порту Джурджулешты, впереди пора сбора урожая, следите за тем, с кем и как вы составляете контракты. Мы приедем к Джурджулештам с фермерами, обиженными на закупочные цены, которые им предлагает руководство порта. Нам проще заблокировать порт, чем таможенные посты, ждите нас, когда к вам придут баржи», — заявил Стефанко в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).