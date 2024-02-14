В структуре ГИБДД Башкирии произошли кадровые изменения

Евгений Михайлович Изотов родился 10 января 1977 года в Белорецке. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году. Поработал на различных должностях. До момента своего назначения занимал должность старшего инспектора группы ДПС отделения ГИБДД отдела МВД России по Белорецкому району.



Награждён медалью МВД России «За отличие в службе» трёх степеней. Женат, воспитывает двоих детей.