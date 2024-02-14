Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В структуре ГИБДД Башкирии произошли кадровые изменения

В структуре госавтоинспекции республики произошли кадровые изменения. Приказом министра внутренних дел по РБ генерал-майора полиции Александра Прядко на должность начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Белорецкому району назначен капитан полиции Евгений Изотов, сообщил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.
Источник: соцсети

Евгений Михайлович Изотов родился 10 января 1977 года в Белорецке. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году. Поработал на различных должностях. До момента своего назначения занимал должность старшего инспектора группы ДПС отделения ГИБДД отдела МВД России по Белорецкому району.

Награждён медалью МВД России «За отличие в службе» трёх степеней. Женат, воспитывает двоих детей.

Ранее на должность начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Кармаскалинскому району назначен старший лейтенант полиции Илфир Закиров.