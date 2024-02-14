В омской мэрии нашли замену «Волгам»

Победителем конкурсной процедуры является ООО «СБСВ-Ключавто Гамма» из города Горячий Ключ Краснодарского края.
Напомним, согласно техзаданию, для муниципальных служащих закупают партию автомобилей китайского производства марки «Хайвел». Стоит напомнить, что власти запрашивали специальное разрешение на закупку товаров иностранного производства, которое удовлетворили на уровне Минпромторга РФ.
По информации «СуперОмска», легковушки придут на смену «Волгам», составляющим на текущий момент основу автопарка омской мэрии и выпущенным не позднее 2008 года. Кроме того, в гораздо меньшем количестве в нем представлены «КИА Серато», закупленные при Вячеславе Двораковском.