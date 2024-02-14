В омской мэрии нашли замену «Волгам»

По информации «СуперОмска», легковушки придут на смену «Волгам», составляющим на текущий момент основу автопарка омской мэрии и выпущенным не позднее 2008 года. Кроме того, в гораздо меньшем количестве в нем представлены «КИА Серато», закупленные при Вячеславе Двораковском.