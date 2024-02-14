Молдавия рассчитывает получить 25 миллионов евро от Германии

«Мы утвердили получение гранта в размере около 25 миллионов евро со стороны правительства Германии. Половина этой суммы будет передана малым и средним предпринимателям, чтобы стимулировать их развитие, вторая половина будет использована для развития инфраструктуры в городах и селах», — заявил Речан на брифинге.