Субботник объединил воронежцев в борьбе с гололедом

Всю прошлую неделю погоду в Воронеже «лихорадило»: то мороз, то резкое потепление. Вместе с температурными качелями столица Черноземья с понедельника оказалась в плену неблагоприятных явлений — туманы, мокрые снегопады и ледяные дожди. В одночасье улицы Воронежа превратились в сплошной каток. 13 февраля из-за сильного гололеда мэр города объявил внеплановый зимний субботник. Помочь коммунальщикам и внести посильный вклад в борьбу со скользкими улицами и дворами откликнулись сотни добровольцев. Среди них — сотрудники предприятий, студенты и депутаты городской Думы.
ЗА РАБОТУ ВЗЯЛИСЬ ДРУЖНО.
Инициативу поддержал спикер горДумы Владимир Ходырев и его коллеги. Они активно включились в работу. На посыпку пескосмесью скользких участков и разбивание льда парламентарии позвали сотрудников своих предприятий, организаций и учреждений. А также оперативно оповестили о субботнике старшихв многоквартирных жилых домах и председателей ТОС.
С инвентарем помогли управы районов совместно с комбинатами благоустройства. Они снабдили добровольцев необходимым количеством пескосмеси, лопатами, ломами.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПОДЪЕЗДЫ К СОЦУЧРЕЖДЕНИЯМ.
Ледяной субботник сплотил воронежцев на округе № 1, интересы избирателей которого в городском парламенте представляет председатель Владимир Ходырев. Добровольцы посыпали пескосмесью и реагентами дворы и проезды квартала нового Борового. Были обработаны дороги к социальным учреждениям в двух крупных микрорайонах- Боровое и Сомово.
Шла борьба с гололедом во дворах и на улицах в округе № 3 вице-спикера Олега Черкасова в Железнодорожном районе. Активисты при поддержке депутата также убрали наледь на ряде пешеходных участков в Коминтерновском районе.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ — ДВОРАМ.
Территориям возле многоэтажек уделили особое внимание во время зимнего субботника в округе № 22. Добровольцы вместе с заместителем председателя фракции «Единая Россия» Вадимом Клецовым упор сделали на устранение наледи во дворах.
В итоге стало менее скользко по адресам: Московский проспект, 102, улица Генерала Лизюкова, 6, 31, 37, 40, 43, 29, улица Хользунова, 72а, улица 60 Армии, 15, а также рядом с общественной приемной депутата на Московском проспекте, 58. Отсыпку наледи пескосмесью также провели и рядом с организациями, которые возглавляет парламентарий.
Депутат Александр Чистяков организовал посыпку песка в нескольких дворах по бульвару Победы и улице 60 Армии. Обработали тротуары и дороги по улице Владимира Невского. А депутат Александр Жуков провел субботник в ряде дворов Коминтерновского района.
СТУДЕНТЫ — В ПЕРВЫХ РЯДАХ.
Не раз поддерживали воронежцев во время непогоды и студенты. В декабре минувшего года они вместе с коммунальщиками помогали расчищать снежные заносы. Откликнулись на призыв ребята и в этот раз. На улицы города вышел коллектив Воронежской государственной академии спорта и активные жители округа № 24 в Центральном районе. При поддержке депутата Александра Сысоева они помогли управе и комбинату благоустройства в борьбе с гололедом.
Организовали явку активистов на субботник депутаты городской Думы Андрей Соболев и Андрей Бойко на своих округах № 12 и № 11. Добровольцы посыпали песком наледи во дворах: улица Крейзера, 6 г, улица 232 Стрелковой дивизии, 17 и 39, улица Домостроителей, 14.
На территориях возле жилых домов в Ленинском районе также трудились неравнодушные горожане. Здесь депутат Андрей Зачупейко организовал субботник совместно с управой. Кроме того, парламентарий Юрий Яковлев поучаствовал в расчистке тротуаров и подходов к пешеходному переходу на пересечении улиц Средне-Московская и Пушкинская, а депутат Юлия Попова — в переулке Ботанический.
БОРОЛИСЬ СО СКОЛЬЗКОСТЬЮ ВОЗЛЕ БОЛЬНИЦ И ШКОЛ.
Городские власти для работ выделили несколько тысяч тонн пескосмеси. Обрабатывали не только дворы и улицы, но и особое внимание уделили территориям вокруг больниц и школ. Так, депутат Сергей Авдеев организовал работу на территории Воронежской областной больницы № 2.А Владислав Новомлинский- возле медицинских организаций в переулке Здоровья и на улице Розы Люксембург.
Парламентарий Марина Бочарова, директор гимназии им. Басова, вместе с сотрудниками и старшеклассниками убрали наледь на пешеходной зоне по улицам Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
Кипела работа во дворах, возле образовательных учреждений в центральной части Левобережного района и микрорайоне ВАИ на округе депутата Николая Коржова. Помочь коммунальщикам вышли сотрудники муниципальных учреждений, управляющих компаний, ТСЖ, помощники парламентария и старшие по домам.
Депутат Игорь Костырев организовал на своем округе субботник вместе с председателями нескольких ТОС и председателями МКД по адресам: Матросова, 6а, переулок Новый, 12, улица Чапаева, 132, улица Грамши, 70,72.
Парламентарий Андрей Суверин привез песок и организовал его отсыпку во дворе на Машиностроителей, 23.
Субботник продолжился и на следующий день. Добровольцы трудились на округе депутата Александра Чуфинева.