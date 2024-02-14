Субботник объединил воронежцев в борьбе с гололедом

Не раз поддерживали воронежцев во время непогоды и студенты. В декабре минувшего года они вместе с коммунальщиками помогали расчищать снежные заносы. Откликнулись на призыв ребята и в этот раз. На улицы города вышел коллектив Воронежской государственной академии спорта и активные жители округа № 24 в Центральном районе. При поддержке депутата Александра Сысоева они помогли управе и комбинату благоустройства в борьбе с гололедом.