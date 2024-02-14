В Берлине отказались признать просьбу к России отвести войска от Киева

В разговоре с журналистами представитель кабмина ФРГ отказался признать, что власти Германии и Франции обращались к Москве с такой просьбой в марте 2022 года. «Корректно», — ответил он на просьбу журналиста подтвердить, что договоренностей об отводе войск от Киева между Москвой, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном якобы не существовало.
Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсену заявил, что «коллеги во Франции и Германии» в ходе переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году просили отвести войска от Киева, чтобы создать условия для окончательного подписания мирного договора. Но после того, как это произошло, украинские переговорщики, по словам Путина, «сразу же выбросили в помойку все наши договорённости».
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 16,5 миллиона просмотров.