В Берлине отказались признать просьбу к России отвести войска от Киева

Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсену заявил, что «коллеги во Франции и Германии» в ходе переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году просили отвести войска от Киева, чтобы создать условия для окончательного подписания мирного договора. Но после того, как это произошло, украинские переговорщики, по словам Путина, «сразу же выбросили в помойку все наши договорённости».