МИД: отказ Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько — глобальная тема

МИНСК, 14 фев — Sputnik. В Минске негативно воспринимают отказ Канады выдать РФ бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, это не рядовой случай, а серьезнейшая глобальная тема, заявил РИА Новости пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.
Ранее канадские власти отказали России в выдаче Гунько, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции. Позже посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что представители МИД Канады в ходе встречи с ним попросили дополнительное время на подготовку ответа.
«Мы считаем, что это не рядовой и частный случай, а серьезнейшая глобальная тема. И она должна касаться всего добропорядочного мирового сообщества».
Он отметил, что по данному поводу в Минске не питают никаких иллюзий: очевидно, что канадское правительство будет тянуть время и придумывать поводы, чтобы покрывать нацистских преступников. По его словам, запрос Беларуси о выдаче палача Хатыни Владимира Катрюка тоже так и остался без ответа.
Представитель МИД подчеркнул, что в Беларуси весьма негативно относятся к решению Канады не выдавать Гунько.
Глаз напомнил, что в Минске одними из первых отреагировали на чествование нацистского преступника в канадском парламенте.
«Мы внимательно продолжаем за этим следить и так этот вопрос не оставим», — заключил он. Инцидент с Гунько.
Спикер Палаты общин парламента Канады Энтони Рота взял на себя вину за случившееся и ушел в отставку.
В МИД РФ в свою очередь заявили, что публичное восхваление нациста «как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо». В Москве подчеркнули, что Россия не намерена «мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом».
СК РФ заочно предъявил бывшему эсэсовцу обвинение и потребовал от Оттавы его выдачи.