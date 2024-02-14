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МИД: отказ Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько — глобальная тема

В белорусском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в свое время Канада не выдала Беларуси палача Хатыни Владимира Катрюка.
Источник: Кадр трансляции телеканала CTV News

МИНСК, 14 фев — Sputnik. В Минске негативно воспринимают отказ Канады выдать РФ бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, это не рядовой случай, а серьезнейшая глобальная тема, заявил РИА Новости пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

Ранее канадские власти отказали России в выдаче Гунько, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции. Позже посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что представители МИД Канады в ходе встречи с ним попросили дополнительное время на подготовку ответа.

«Мы считаем, что это не рядовой и частный случай, а серьезнейшая глобальная тема. И она должна касаться всего добропорядочного мирового сообщества».

сообщил Глаз.

Он отметил, что по данному поводу в Минске не питают никаких иллюзий: очевидно, что канадское правительство будет тянуть время и придумывать поводы, чтобы покрывать нацистских преступников. По его словам, запрос Беларуси о выдаче палача Хатыни Владимира Катрюка тоже так и остался без ответа.

Представитель МИД подчеркнул, что в Беларуси весьма негативно относятся к решению Канады не выдавать Гунько.

Глаз напомнил, что в Минске одними из первых отреагировали на чествование нацистского преступника в канадском парламенте.

«Мы внимательно продолжаем за этим следить и так этот вопрос не оставим», — заключил он. Инцидент с Гунько.

Напомним, что инцидент с Гунько произошел в сентябре 2023 года, когда в Канаду приехал президент Украины Владимир Зеленский. Во время его выступления в парламенте собравшиеся приветствовали 98-летнего этнического украинца Гунько, который в годы ВОВ служил в дивизии СС «Галичина».

Спикер Палаты общин парламента Канады Энтони Рота взял на себя вину за случившееся и ушел в отставку.

В МИД РФ в свою очередь заявили, что публичное восхваление нациста «как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо». В Москве подчеркнули, что Россия не намерена «мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом».

СК РФ заочно предъявил бывшему эсэсовцу обвинение и потребовал от Оттавы его выдачи.