МИД: отказ Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько — глобальная тема

Он отметил, что по данному поводу в Минске не питают никаких иллюзий: очевидно, что канадское правительство будет тянуть время и придумывать поводы, чтобы покрывать нацистских преступников. По его словам, запрос Беларуси о выдаче палача Хатыни Владимира Катрюка тоже так и остался без ответа.