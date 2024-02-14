Центр Кишинева перекроют протестующие — лучше в объезд: На главной площади пройдет митинг «афганцев» и транспортников — сообщаем подробности

Жаркий в прямом смысле слова день предстоит в четверг, 15 февраля 2024. Во-первых, с утра на главной площади столицы состоится митинг «афганцев», посвященный годовщине вывода советских войск из Афганистана. А во-вторых, после него там же, на площади, состоится акция протеста автоперевозчиков, недовольных законодательными изменениями в сфере автоперевозок.
— Мы собираемся на акцию протеста в 11.00, но приезд микроавтобусов ожидается с 10.20, — рассказал «КП» в Молдове глава Ассоциации автоперевозчиков APOTA Олег Алекса. — Заблокируем по оной полосе по обе стороны движения. Оставим возможность проезда общественного и частного транспорта по две полосы в обе стороны.
— Много ли ожидается единиц транспорта на завтрашней акции протеста?
— Мы точно заполним обе полосы движения. Транспорт прибудет со всех автовокзалов Кишинева. А остальной прибывший транспорт, который не поместится на двух полосах движения, маршем вернется на автовокзалы. Автобусов не будет, только микроавтобусы. Триста метров в одну сторону, триста — в другую, по пятьдесят, думаю. Будет около ста микроавтобусов.
— Надолго собираетесь блокировать движение?
— Мы до 13.00 забронировали площадь, но, думаю, до 12.00 освободим заблокированные полосы движения.