Центр Кишинева перекроют протестующие — лучше в объезд: На главной площади пройдет митинг «афганцев» и транспортников — сообщаем подробности

— Мы точно заполним обе полосы движения. Транспорт прибудет со всех автовокзалов Кишинева. А остальной прибывший транспорт, который не поместится на двух полосах движения, маршем вернется на автовокзалы. Автобусов не будет, только микроавтобусы. Триста метров в одну сторону, триста — в другую, по пятьдесят, думаю. Будет около ста микроавтобусов.