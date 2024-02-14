Слив данных студенток в алматинском вузе: прокуратура начала расследование

«УП Бостандыкского района зарегистрировано досудебное расследование по ст.147 ч. 5 УК РК “Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите” по факту распространения персональных данных и сведений, составляющих врачебную тайну, студентов КазНУ им. аль-Фараби», — говорится в сообщении.